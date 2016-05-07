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وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة بديوان عام الغربية

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وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة بديوان عام الغربية وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة بديوان عام الغربية
عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا مع الأئمة والمشايخ بمديرية أوقاف الغربية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية والدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا والدكتور خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية والدكتور عبد الهادى القصبى والمهندس على عز والدكتور سمير الخولى ومحمد زايد أعضاء مجلس النواب، لمناقشة خطة الوزارة خلال شهر رمضان.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة افتتحت 150 مسجدا جديدا بمعدل 10 مساجد أسبوعيا فى أقل من 4 شهور، بالإضافة إلى إحلال وتجديد عشرات المساجد.

وأوضح الوزير سيتم توريد 60 ألف متر سجاد فى ختام الشهر الجارى لفرش المساجد ونسعى لتوريد 193 ألف متر خلال نهاية العام، وذلك فى إطار ظهور بيوت الله بالمظهر الحضارى، وتنوى الوزارة التعاقد على خط إنتاج جديد لإنتاج السجاد وخط جديد للغزول خدمة لبيوت الله.

وأضاف الوزير أن محافظ الغربية بالتنسيق مع النائب عبد الهادى القصبى أنشأ مظلات فى الساحات الكبيرة بمساجد المحافظة لتخفيف حدة حرارة الشمس فى فصل الصيف.

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