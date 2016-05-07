وزير النقل يصل الإسماعيلية ويتفقد كوبرى القصاصين

وصل منذ قليل للإسماعيلية الدكتور جلال السعيد وزير النقل خلال زيارته للإسماعيلية اليوم السبت، وتفقد الوزير يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية كوبرى القصاصين الجديد لمتابعة تنفيذ أعماله.

ومن المقرر أن يزور سوف يقوم الوزير اليوم السبت، محافظة دمياط عقب تفقد كوبرى القصاصين الجديد لتفقد ميناء دمياط، ويطالع أعمال التطوير بالمجرى الملاحى للميناء والخط الملاحى الخاص بنقل البضائع من ميناء دمياط عبر نهر النيل، وكذلك نقلها عبر السكة الحديد.

ويستعرض وزير النقل خلال جولته مع قيادات الميناء آخر الإجراءات التى اتخذتها هيئة الميناء، لطرح محطة الحاويات الجديدة التى سيجرى تنفيذها بالميناء بعد فسخ التعاقد مع شركة ديبكو لتعثرها.

وزير النقل يتفقد اليوم ميناء دمياط وخط نقل البضائع عبر النيل والسكة الحديد