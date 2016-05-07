أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير النقل يصل الإسماعيلية ويتفقد كوبرى القصاصين

Google+ Print
وزير النقل يصل الإسماعيلية ويتفقد كوبرى القصاصين وزير النقل يصل الإسماعيلية ويتفقد كوبرى القصاصين
وصل منذ قليل للإسماعيلية الدكتور جلال السعيد وزير النقل خلال زيارته للإسماعيلية اليوم السبت، وتفقد الوزير يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية كوبرى القصاصين الجديد لمتابعة تنفيذ أعماله.

ومن المقرر أن يزور سوف يقوم الوزير اليوم السبت، محافظة دمياط عقب تفقد كوبرى القصاصين الجديد لتفقد ميناء دمياط، ويطالع أعمال التطوير بالمجرى الملاحى للميناء والخط الملاحى الخاص بنقل البضائع من ميناء دمياط عبر نهر النيل، وكذلك نقلها عبر السكة الحديد.

ويستعرض وزير النقل خلال جولته مع قيادات الميناء آخر الإجراءات التى اتخذتها هيئة الميناء، لطرح محطة الحاويات الجديدة التى سيجرى تنفيذها بالميناء بعد فسخ التعاقد مع شركة ديبكو لتعثرها.

وزير النقل يتفقد اليوم ميناء دمياط وخط نقل البضائع عبر النيل والسكة الحديد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365