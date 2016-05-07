أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. توافد أكثر من 800 مريض على أول قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان

Google+ Print
بالصور.. توافد أكثر من 800 مريض على أول قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان بالصور.. توافد أكثر من 800 مريض على أول قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان
شهدت منطقة ابنى بيتك بمدينة العاشر من رمضان اليوم، أول قافلة طبية مجانية نظمتها جمعية أمناء العاشر للتنمية بالتنسيق مع منظمة الحريات لحقوق الإنسان وجمعية نهر الحياة.

ووقف مجموعة من الشباب المتطوع من المؤسسات الثلاثة يستقبلون أهالى منطقة ابنى بيتك، والتى حرمت من وجود أى مستشفى أو مركز صحى بها، الأمر الذى دفع محمد كامل عرفة ممثل منظمة الحريات لحقوق الإنسان وأسماء معتز المدير التنفيذى لجمعية أمناء التنمية وهشام عبد العظيم مدير جمعية نهر الحياة، إلى اختيار أكبر المساجد الموجودة بمنطقة ابنى بيتك، وهو مسجد الرحمن لتقام فيه القافلة الطبية والتى وجمعت كافة التخصصات المختلفة من باطنة وأطفال وتخاطب وتحاليل وصدر وأسنان.

ولم تمر ساعات على بدء القافلة إلا ووصل عدد المترددين على القافلة أكثر من 800 مريض، والذى قام بالكشف عليهم أكثر من 15 طبيبا متطوعا، كما تم عمل تحاليل فيروسات.

وبرر القائمون على القافلة هذا التوافد المكثف من أهالى منطقة ابنى بيتك أنه يكشف حجم الخلل الموجود بالخدمات الصحية فى العاشر، وأنه لا يوجد مركز طبى أو مستشفى عام للفقراء فى العاشر من رمضان، وأن المستشفى الجديد الذى وافق عليها وزير الصحة أمامها أكثر من عامين لتبدأ استقبال حالات ولا أحد يعرف إن كان بها قسم علاج مجانى أم ستكون اقتصادى فقط، خاصة أن منطقة ابنى بيتك هى أكثر المناطق فى العاشر المحرومة من الخدمات لبعدها عن قلب المدينة الذى يتركز فيه المستشفيات الخاصة.

القافلة-الطبية-بالعاشر-من-رمضان-(2)

القافلة-الطبية-بالعاشر-من-رمضان-(4)

القافلة-الطبية-بالعاشر-من-رمضان-(5)

القافلة-الطبية-بالعاشر-من-رمضان-(6)

القافلة-الطبية-بالعاشر-من-رمضان-(7)

بالفيديو والصور.. احتفالات عيد العمال تعم العالم.. الأيادى الشغالة تنتفض فى عيدها..مئات الآلاف يشاركون بمسيرات حاشدة للمطالبة بتحسين ظروف العمل..تركيا وفرنسا تقمع المطالبون بزيادة الرواتب بقنابل الغاز
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»