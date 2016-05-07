بالصور.. توافد أكثر من 800 مريض على أول قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان

شهدت منطقة ابنى بيتك بمدينة العاشر من رمضان اليوم، أول قافلة طبية مجانية نظمتها جمعية أمناء العاشر للتنمية بالتنسيق مع منظمة الحريات لحقوق الإنسان وجمعية نهر الحياة.

ووقف مجموعة من الشباب المتطوع من المؤسسات الثلاثة يستقبلون أهالى منطقة ابنى بيتك، والتى حرمت من وجود أى مستشفى أو مركز صحى بها، الأمر الذى دفع محمد كامل عرفة ممثل منظمة الحريات لحقوق الإنسان وأسماء معتز المدير التنفيذى لجمعية أمناء التنمية وهشام عبد العظيم مدير جمعية نهر الحياة، إلى اختيار أكبر المساجد الموجودة بمنطقة ابنى بيتك، وهو مسجد الرحمن لتقام فيه القافلة الطبية والتى وجمعت كافة التخصصات المختلفة من باطنة وأطفال وتخاطب وتحاليل وصدر وأسنان.

ولم تمر ساعات على بدء القافلة إلا ووصل عدد المترددين على القافلة أكثر من 800 مريض، والذى قام بالكشف عليهم أكثر من 15 طبيبا متطوعا، كما تم عمل تحاليل فيروسات.

وبرر القائمون على القافلة هذا التوافد المكثف من أهالى منطقة ابنى بيتك أنه يكشف حجم الخلل الموجود بالخدمات الصحية فى العاشر، وأنه لا يوجد مركز طبى أو مستشفى عام للفقراء فى العاشر من رمضان، وأن المستشفى الجديد الذى وافق عليها وزير الصحة أمامها أكثر من عامين لتبدأ استقبال حالات ولا أحد يعرف إن كان بها قسم علاج مجانى أم ستكون اقتصادى فقط، خاصة أن منطقة ابنى بيتك هى أكثر المناطق فى العاشر المحرومة من الخدمات لبعدها عن قلب المدينة الذى يتركز فيه المستشفيات الخاصة.

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