محافظ الإسماعيلية يفتتح المؤتمر العلمى لشباب الباحثين بجامعة قناة السويس

افتتح صباح اليوم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى مدير الأمن، فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لشباب الباحثين، والذى يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت عنوان "الجودة والتميز والاستدامة"، مقرر المؤتمر الدكتورة نهى العاصى، ومقرر المؤتمر المساعد الدكتور محمد عبد الدايم.

وتشمل محاور المؤتمر: العلوم الهندسية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والخلايا الشمسية ومكوناتها والرعاية الصحية وصناعة الدواء والتغير المناخى والأنظمة البيئية والزراعية والمؤسسات التربوية والتجارية والصناعية والفنون والتراث والتنمية السياحية وأبحاث حرة.

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