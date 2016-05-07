أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية يفتتح المؤتمر العلمى لشباب الباحثين بجامعة قناة السويس

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يفتتح المؤتمر العلمى لشباب الباحثين بجامعة قناة السويس محافظ الإسماعيلية يفتتح المؤتمر العلمى لشباب الباحثين بجامعة قناة السويس
افتتح صباح اليوم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى مدير الأمن، فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لشباب الباحثين، والذى يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت عنوان "الجودة والتميز والاستدامة"، مقرر المؤتمر الدكتورة نهى العاصى، ومقرر المؤتمر المساعد الدكتور محمد عبد الدايم.

وتشمل محاور المؤتمر: العلوم الهندسية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والخلايا الشمسية ومكوناتها والرعاية الصحية وصناعة الدواء والتغير المناخى والأنظمة البيئية والزراعية والمؤسسات التربوية والتجارية والصناعية والفنون والتراث والتنمية السياحية وأبحاث حرة.

رعاية الشباب بجامعة قناة السويس تنظم بطولة شاطئية الثلاثاء المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365