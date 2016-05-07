«منتقبة» تلوح بالإشارات لزوجها المتهم بقضية«التخابر»لعزل الصوت عن قفص الإتهام

مراسل«ONA»:

سمحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بحضور الأهالى جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، وسكرتيره أمين الصرفى، و8 آخرين، بقضية التخابر مع قطر .

وحضرت سيدة منتقبة داخل القاعة ، وظلت تلوح إلى زوجها «المتهم خالد حمدى»، بعد إقترابها من القضبان الحديدية، وتبادلا الإشارات فيما بينهما، لأن القفص عازل للصوت.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي، وأيمن محمود وعمر محمد .

وكانت النيابة العامة قد نسبت خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2/9/2014 داخل وخارج مصر، بأنهم حصلوا على سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، وإختلاس التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.