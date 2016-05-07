نجم إنجلترا السابق: لا أريد رؤية فيلايني في الدوري مجددا

هاجم جيمي كاراجر نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق اللاعب مروان فيلايني الذي تلقى عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات بعد اعتدائه على مدافع ليستر سيتي.

وكان فيلايني قد ضرب روبرت هوث بالكوع بعدما جذبه الأخير من شعره ليقرر الاتحاد الإنجليزي إيقافهما 3 مباريات مما يعني أن الأول سيلحق بمباراة فريقه أمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كاراجر لصحيفة دايلي ميل:"كيف يتلقى كلاهما نفس العقوبة؟"

وأضاف "أتمنى ألا أرى فيلايني يلعب في الدوري الإنجليزي مرة أخرى".

وأردف "هوث سيغيب عن مباراة فريقه التي سحتفل فيها باللقب بسبب واقعة أشبه بما يحدث في المدارس".

وتابع "كيف يتلقى نفس عقوبة فيلايني الذي سيكون بمقدوره لعب نهائي الكأس؟ لا، ليس بعد مليون سنة يتخذ قرار مثل هذا".