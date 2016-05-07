قوية وعلاجية وتجميلية.. الحشوات البيضاء الخيار الأمثل لمرضى الأسنان

حشوات الأسنان صداع فى عقل كل مريض بالأسنان، ولذا يوضح الدكتور باسم السواح - أخصائى تجميل وجراحة الأسنان والفم - أن الحشوة التجميلية البيضاء الحديثة، هى الخيار الأمثل للحفاظ على جمال وصحة الفم قوة الأسنان والضروس.

وتابع الدكتور باسم حديثه موضحا أن الحشوة البيضاء هى التطور الأبرز للحشوات القديمة، فلها الكثير من المميزات والخصائص الصحية، لعل من أبرزها الآتى:

- يمكن للنوعيات المميزة وطريقة التركيب الجيدة منها، أن تصل حد من 10 لـ12 عاما كاملة.

>- تصلح لإصلاح الضروس الخلفية لقوتها ومتانتها أيضا.

>- استخداماتها واسعة للغاية، ومفيدة ومرنة، وذلك لأنه يمكن استخدامها فى حال كسر الأسنان وغالبا ما يتكرر لدى الأطفال لحركة وكثرة صداماتهم، وهو ما يعيد من خلالها بناء الجزء المكسور بجزء نفس لون الأسنان بعد علاج العصب، وهو ما يعد طفرة فى تجميل وعلاج الأسنان المزدوج.

>- آمنة تماما على الصحة، خاصة صحة الفم، فكل تركيبتها غير ضارة ولا تحتوى على مواد سامة أو خطيرة.

>- متدرجة اللون، فتجدها متوفرة بأكثر من لون يتلاءم وكل ألوان وأنواع أسنان المرضى وضروسهم.

>- تجميلية بالدرجة الأولى، فلا تظهر على الأسنان ولا الضروس.

>- يمكن استخدامها فى الأسنان الأمامية، بل أنها اخترعت فى الأساس لهذا الغرض، حتى لا يتشوه مظهر الفم الجميل.

>- تتحمل القوة والضغط وخصائصها الفيزيائية هائلة، وهذا هو التطور الأبرز لها، فلم تعد مزاياها تجميلية ولونية فقط.

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