غدا.. وزير القوى العاملة يفتتح احتفالية جمعية "مستثمرى العاشر" بعيد العمال

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ، وبيتر فان جورى مدير منظمة العمل الدولية، غدا الأحد الاحتفالية التى تنظمها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية بعيد العمال فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور ورئيس جمعية مستثمرى العاشر الدكتور سمير عارف، ونائبه الدكتور وليد هلال والأمين العام للجمعية أيمن رضا.

ومن جانبه أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تكريم العمال المثاليين بالشركات خلال عيدهم، كما يتم تنظيم احتفالية خاصة للعمال فى أحد النوادى الرياضية بمدينة العاشر من رمضان خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أنه تحتفل دول العالم، فى اليوم الأول من شهر مايو فى كل عام بعيد للعمال، وتعتبره أغلب الدول عطلة رسمية، كانت بداية عيد العمال يوم 21 أبريل 1856 فى أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالب العمال فى ولاية شيكاغو عام 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومى إلى ثمانى ساعات، وكان أول عيد للعمال فى الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به فى 5 سبتمبر 1882 بمدينة نيويورك.

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