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برنامج إرشادى لزراعة الخضر والفاكهة بمديريات الزراعة فى المنوفية

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برنامج إرشادى لزراعة الخضر والفاكهة بمديريات الزراعة فى المنوفية برنامج إرشادى لزراعة الخضر والفاكهة بمديريات الزراعة فى المنوفية
أكد المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، عن قيام إدارة البساتين بالمديرية بتنفيذ برنامج إرشادى للخضر والفاكهة بجميع المراكز خلال شهر مايو 2016، لنشر أهم التوصيات الفنية والممارسات الزراعية السليمة والحصول على أكبر عائد للمزارعين بدأت بمركز قويسنا يوم 3 مايو بندوة عن الطماطم.

وبمركز أشمون يوم 4 مايو ندوة عن البرقوق، وبمركز الباجور يوم 9 مايو ندوة عن الكمثرى واللجنة العلمية للنهوض بالبرتقال، وبمركز منوف يوم 10 مايو ندوة عن الموالح، وبمركز السادات يوم 11 مايو ندوة عن الطماطم وتورد القمة فى الموز، وبمركز شبين الكوم يوم 16 مايو ندوة عن القلقاس.

وبمركز الشهداء يوم 17 مايو ندوة عن العنب، وبمركز بركة السبع يوم 18 مايو ندوة عن الباذنجان، وبمركز تلا يوم 19 مايو ندوة عن العنب، وبمركز أشمون يوم 23 مايو ندوة عن اللجنة العلمية للنهوض بالبرتقال، وبمركز السادات يوم 24 مايو ندوة عن العنب، وبمركز أشمون يوم 25 مايو ندوة عن الموالح وتورد القمة فى الموز، وبمركز شبين الكوم يوم 30 مايو ندوة عن اللجنة العلمية للنهوض بالبرتقال.

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