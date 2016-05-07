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مصرع تلميذ ابتدائى بعد سقوط عارضة الملعب فوق رأسه قبل بدء الامتحان بالمنيا

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مصرع تلميذ ابتدائى بعد سقوط عارضة الملعب فوق رأسه قبل بدء الامتحان بالمنيا مصرع تلميذ ابتدائى بعد سقوط عارضة الملعب فوق رأسه قبل بدء الامتحان بالمنيا
لقى تلميذ بالصف الرابع الابتدائى، بإحدى مدارس العدوة بالمنيا، مصرعه، بعد سقوط عارضة الملعب فوق رأسه أثناء لهوه مع زملائه قبل بدء الامتحانات.

تلقى رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إخطارا من من إدارة العدوة التعليمية، يفيد وفاة "عبد السلام ملازم عبيد " تلميذ بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة قصر الرقيب الابتدائية بالعدوة، أثناء لهوه مع زملائه بملعب المدرسة، سقطت فوق رأسه عارضة الملعب، مما أدى إلى وفاته.


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