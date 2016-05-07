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خارجية روسيا: مبعوث بوتين وسفير مصر بموسكو ناقشا الأزمة فى ليبيا وسوريا

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خارجية روسيا: مبعوث بوتين وسفير مصر بموسكو ناقشا الأزمة فى ليبيا وسوريا خارجية روسيا: مبعوث بوتين وسفير مصر بموسكو ناقشا الأزمة فى ليبيا وسوريا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبعوث بوتين لشئون الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف ناقش مع محمد البدرى سفير مصرى لدى موسكو تسوية الوضع فى ليبيا وسوريا.

وأضافت الخارجية الروسية فى بيان لها أنه خلال المحادثات تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا الساعة فى الأجندة الإقليمية، مع التركيز على الأزمات فى ليبيا وسوريا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنهما تطرقا إلى بعض المشاكل العملية لتطوير التعاون المتعدد الأوجه بين روسيا ومصر.


>مستشار بوتين لـ"اليوم السابع": نعمل بشكل مكثف لعودة الرحلات الجوية لمصر

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