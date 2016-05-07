طائرات دول التحالف العربى تقصف منصات إطلاق صواريخ وناقلات جنود فى ذمار

قصفت طائرات دول التحالف العربى فى الساعات الأولى من صباح اليوم مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى محافظة ذمار حوالى 100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء.

وذكر المركز الإعلامى للمقاومة الشعبية فى إقليم آزال أن الطائرات استهدفت ثلاث غارات لطيران التحالف فى انس بذمار استهدفت منصات إطلاق صواريخ بالستية جاهزة للإطلاق وعربات نقل جنود فى مديرية أنس بالمحافظة.

ولم يشر المركز إلى أية تفاصيل أخرى بشأن هذه التطورات والتى جاءت بعد توقف لعمليات القصف منذ فترة طويلة.. وكانت طائرات التحالف قد حلقت بصورة مكثفة فى سماء العاصمة واستمرت حتى فجر اليوم.

ومن ناحية أخرى، تجددت الاشتباكات بين قوات القبائل وميليشيات الحوثيين وصالح فى شمال غرب مديرية قيفة رداع بمحافظة البيضاء / 166 كيلومترا شرق ذمار / إثر دفع المليشيات بتعزيزات كبيرة إلى المديرية أطقم عسكرية ودبابات حاولت التوغل فى مناطق قيفة رداع عن طريق مناطق الحداء التابعة لمحافظة ذمار.

وأشار مصدر فى تصريح لموقع / هنا رداع / إلى أن الهدف من هذه التعزيزات هو الوصول إلى مناطق الظهرة فى قيفة مسقط رأس الشيخ القبلى الموالى لجماعة الحوثى للتمركز فيها وفتح جبهة مواجهات جديدة على محافظة مأرب التى تربطها حدود واسعة بتلك المناطق.

وأضاف المصدر أن المليشيات تستميت فى سبيل الدفع بتلك التعزيزات العسكرية إلى حدود مأرب رغم حجم الخسائر التى تتكبدها منذ مساء أمس إثر قيام أبناء قبائل قيفة بالتصدى لتلك الحملة دون مساندة أحد.

>وتحاول مليشيات الحوثى والمخلوع أن تستغل الهدنة المتفق عليها وتوقف قصف طائرات التحالف العربى فى الوصول إلى مناطق الظهرة فى قيفة الحدودية مع محافظة مأرب لفتح جبهة قتال جديدة هناك.

وأوضح المصدر أن المليشيات تحاول منذ أكثر من عام ونصف التوغل فى مناطق قيفة للوصول إلى حدود مأرب دون جدوى بسبب شدة المواجهات مع رجال القبائل هناك ووجدت أن الهدنة فرصة ذهبية تمكنها من التحرك بتعزيزاتها.

وناشد أبناء قبائل قيفة قيادة قوات التحالف العربى إلى التدخل السريع وقصف تلك التعزيزات قبل أن تجد لها طريقا إلى مناطق الظهره التابعة للشيخ القبلى الموالى للحوثيين.

وكانت مصادر فى المقاومة الشعبية فى مديرية ذى ناعم بالبيضاء قد أعلنت عن مقتل اثنين من أكبر قيادات المليشيات إثر عملية نفذتها عناصر المقاومة ردا على عمليات خرق الميليشيات المتكررة للهدنة فى جبهات القتال بمحافظة البيضاء.

يذكر أن محافظة البيضاء التى تقع وسط اليمن تجاور 8 محافظات هى مأرب وصنعاء وذمار وإب فى شمال اليمن والضالع ولحج وأبين وشبوة فى الجنوب.

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