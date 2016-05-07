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باحثون أمريكيون يتوصلون إلى رسم خريطة علم الدلالة للمخ

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باحثون أمريكيون يتوصلون إلى رسم خريطة علم الدلالة للمخ باحثون أمريكيون يتوصلون إلى رسم خريطة علم الدلالة للمخ
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة كاليفورنيا فى بركلى إلى رسم خريطة للكلمات الدالة فى المخ عن طريق تحليل صور أشعة المخ لمجموعة من المتطوعين الذين يستمعون إلى برنامج إذاعى فاكتشفوا أن هناك مناطق فى المخ لها 985 تصورا عقليا أدى إلى وجود نشاط فى القشرة الدماغية.

وأشار الفريق إلى أن المناطق الخضراء ترسل الإشارات البصرية والتى تؤدى إلى اللمس، والمنطقة الحمراء إشارات اجتماعية ويبقى توسيع العينات لتحديد مدى تأثير الثقافة والأشياء الفريدة لمعرفة كيف تتكون هذه الدلالات.


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