بالصور .. إصابة 31 شخص فى انقلاب أتوبيس وسيارة ملاكى بالسويس

أصيب 31 مواطنا وعاملا فى انقلاب أتوبيس عمال بطريق العين السخنة، وسيارة ملاكى بطريق السويس القاهرة، وتم نقل المصابين فى الحادثين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة، بتعرض أتوبيس ينقل عمال " مقاول " للانقلاب بطريق العين السخنة، مما تسبب فى إصابة 25 عاملا.

كما تلقى مدير أمن السويس، اخطارا من قوات تأمين الطرق، بتعرض سيارة ملاكى للانقلاب بطريق السويس- القاهرة، مما تسبب فى إصابة 6 مواطنين من أسرة واحدة بينهم طفلين.

وقال مصدر امنى، أن عمال الأتوبيس كانوا فى طريقهم للعمل بشركة " أفكو" للزيوت، وأن السيارة تعرضت للانقلاب، بعد انفجار الإطار الأمامى للسيارة، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى، أنه تم إجراء جراحات للمصابين، ويوجد بينهم 3 مصابين حالتهم خطرة.

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