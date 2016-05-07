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تموين المنيا: فرز 62 ألفا و483 طن قمح بالمنيا

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تموين المنيا: فرز 62 ألفا و483 طن قمح بالمنيا تموين المنيا: فرز 62 ألفا و483 طن قمح بالمنيا
قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم فتح 34 شونة ترابية لاستلام القمح من المزارعين.

وأضاف أنه تم فرز 62 ألفا و483 طن قمح حتى الآن، وأكد يوسف أن الشون تفتح أبوابها للمزارعين، مشيرا إلى أنه سوف يتقدم بطلب إلى وزير التموين لفتح 4 شون ترابية أخرى لتخفيف التزاحم على الشون الأخرى.

وفي نفس السياق بدأ الفلاحون اليوم فى توريد القمح إلى الشون بعد حالة من الحزن الشديد طوال الأيام الماضية بسبب المديونيات لدى البنوك والتجار.

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