وزير التموين يدرس تطبيق منظومة الخبز في الصحة والتعليم

التقى الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع شيري ميلياني المدير التنفيذي العام للبنك الدولي لبحث التعاون بين البنك الدولي ووزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم تجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة الخبز والسلع التموينية ودراسة تطبيق المنظومة في مجالات أخرى ومنها الصحة والتعليم والأسمدة والبنزين لرفع كفاءة توزيع الموارد لتحقيق مستوى معيشة أفضل ونمو احتوائي مستدام.

وكان البنك الدولي قد دعا الدكتور خالد حنفي لشرح نجاح التجربة المصرية في منظومتي الخبز والسلع التموينية وذلك في مقره بواشنطن وكيف ساهمت في رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتوصيل الدعم لمستحقيه .. وقد أشاد أعضاء البنك الدولي بالمنظومتين وقرر وضعهما في أدبياته للاستعانة بها في دول آخرى.

كما التقى وزير التموين خلال زيارته للبنك الدولي مع كبير الخبراء الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد والتنمية المجتمعية من مختلف دول العالم لتحليل تجربة مصر في منظومة الخبز والسلع التموينية وأثارها الاقتصادية في رفع كفاءة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المواءمة بين أليات السوق ودور الحكومة في إيصال الدعم لمستحقيه بواسطة تحسين سلاسل الإمداد.