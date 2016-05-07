إصابة 12 شخص في مشاجرة بسبب خلاف علي أرض زراعية بسوهاج‎

مراسل«ONA»:

أصيب 12 شخص في مشاجرة بناحية العيساوية شرق – دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج ، بسبب خلاف علي الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مديرأمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بوجود مشاجرة بناحية العيساوية شرق دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «علي حسين أحمد 36 سنة مزارع ، وحليمة حسين أحمد 40 سنة ربة منزل ، والطفل عمر علي حسين 10 سنة طالب ، ومحمد حسين احمد 35 سنة مزارع، وبخيته أحمد رشوان 70 سنة ربة منزل، ومريم أحمد خلف 20 سنة ربة منزل، ويمني حسين أحمد 50 سنة ربة منزل، ومندورة حسين أحمد 35 سنة ربة منزل ، مصابين بجروح وكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

وطرف ثان«أيمن صبري عيد سنة 37 عامل ، أذواق زايد محفوظ 37 سنة ربة منزل ، محمد زايد محفوظ عبد اللاه 52 سنة سائق، حمادة أحمد زايد محفوظ 21 سنة طالب، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم» .

ويقيم الطرفان بذات الناحية، وجاءت المشاجرة بسبب خلاف علي الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية.

وتم ضبط الطرفين وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتم تحرير محضر رقم «6115» – جنح المركز لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة العامة.