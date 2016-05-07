هل تنهي ' عقدة ليفانتي ' طموح أتليتكو في الفوز بالليجا؟

(إفي): سيحاول المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني حينما يحل ضيفا على ليفانتي الأحد في الجولة الـ37 من الليجا فك عقدة ملعب متذيل الترتيب (سيوتات دي فالنسيا) الذي لم يتمكن من تحقيق فوز عليه على أرضه منذ قدومه لتدريب الـ"روخيبلانكوس" في 2011 وبعد لعب أربع مرات عليه، خاصة في ظل الأهمية التي تحملها هذه المباراة في السباق نحو اللقب مع كل من برشلونة وريال مدريد.

وعلى الرغم من هبوطه لدوري الدرجة الثانية منذ الجولة الماضية، من الممكن أن يكون ليفانتي أحد الفرق التي ستحدد وجهة لقب الليجا عندما يواجه الأتلتي الذي يبحث عن الفوز وانتظار أي تعثر لبرشلونة، الذي سيستضيف إسبانيول في دربي كاتلونيا في نفس التوقيت، من أجل الانقضاض على الصدارة.

ولا يعتبر هذا الملعب هو المكان الأفضل بالنسبة للـ"روخيبلانكوس" من أجل خوض مباراة هامة كهذه لاسيما وأن الفريق لم يتمكن من الفوز عليه في آخر خمس زيارات، أربعة منها مع سيميوني، منذ عام 2007 عندما حقق الفوز الأخير له.

وكانت آخر نتيجة جمعت الفريقين في العام الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الوقت الذي فاز فيه ليفانتي في الموسم قبل الماضي بهدفين نظيفين، وهو الموسم الذي شهد تتويج الأتلتي باللقب.

وقال فيليبي لويس، الظهير الأيسر لأتليتكو مدريد:"لدي ذكريات سيئة مع هذا الملعب وأريد أن أتخطاها"، في الوقت الذي أكد فيه أن المباراة ستكون "معقدة للغاية".

وفي المواجهتين الأخيرتين على (سيوتات دي فالنسيا) تحت قيادة الـ"تشولو" انتهت الأولى في موسم (2012-2013) بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما انتهت المواجهة الأولى له كمدرب في مواجهة ليفانتي بفوز الأخير بهدفين نظيفين وكان ذلك في موسم (2011-12).

ولم يكن سيميوني هو الوحيد صاحب الحظ العثر مع هذا الملعب، بل أن سلفه، كيكي فلوريس، الذي تولى تدريب الفريق من 2009 وحتى 2011 ، عندما انهزم في موسم (2010-11) على نفس الملعب بثنائية نظيفة.

ويعود أخر فوز للأتلتي على هذا الملعب لموسم (2007-08) وتحديدا في 28 أكتوبر أول عندما تغلب بهدف نظيف أحرزه الأوروجوائي دييجو فورلان، وهو الموسم الذي شهد هبوط ليفانتي للدرجة الثانية خلال لموسمين متتاليين قبل أن يعود من جديد في موسم (2010-11).

وتحمل المباراة أهمية كبرى للأتلتي الذي يحتل وصافة الليجا بـ85 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الثالث وذلك قبل جولتين فقط على نهاية المسابقة.