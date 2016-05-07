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برلسكوني: أريد بيع ميلان.. ولكن

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برلسكوني: أريد بيع ميلان.. ولكن برلسكوني: أريد بيع ميلان.. ولكن

(إفي): أقر رئيس نادي ميلان الإيطالي ورئيس الوزراء السابق في إيطاليا، سيلفيو برلسكوني، بأنه يحاول بيع النادي "منذ نحو عام"، في الوقت الذي أوضح فيه أنه يفضل تركه في "أياد إيطالية".

وقال برلسكوني خلال مقطع منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):"إلى من يطالبني بضرورة بيع النادي، أقول له أنني أحاول تحقيق هذا الأمر منذ نحو عام ولكني أريد ترك النادي في أياد أمينة تضمن مستقبل أفضل له".

وأعرب برلسكوني عن رغبته في ترك "الروسونيري" "بين أياد إيطالية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "أي مقترح سيكون مرحبا به على الفور".

ويبحث الشخصية البارزة في إيطاليا عن مشتر للنادي، وتواصل في هذا الصدد مع تكتل من الشركات الصينية، حتى وصل الأمر في وقت سابق للإعلان بشكل مبدئي عن التوصل لاتفاق مع المستثمر التايلاندي بي تايتشاوبول ولكن الأمر يبدو أنه سيذهب أدراج الرياح.

وأعرب رئيس النادي أيضا عن غضبه من أداء الفريق الذي يحتل حاليا المركز السابع في الدوري وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة التي توج يوفنتوس بطلا لها.

وقال:"ميلان في قلبي وهو نفس الأمر بالنسبة لكم، وأعاني عندما يحقق نتائج سيئة. وأعتقد أكثر بقليل، لأنني كنت مضطرا لاستثمار نحو 100 مليون يورو، 152 مليون فقط في العام الأخير، من أجل وضعه بين مصاف الكبار".

وأعرب برلسكوني عن أمله في أن يتوج الفريق بلقب كأس إيطاليا عندما يخوض المباراة النهائية أمام يوفنتوس يوم 21 مايو الجاري على الملعب الأولمبي بالعاصمة روما.

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فيديو اليوم السابع

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