أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سامي خضيرة قد لا يلحق بنهائي كأس إيطاليا

Google+ Print
سامي خضيرة قد لا يلحق بنهائي كأس إيطاليا سامي خضيرة قد لا يلحق بنهائي كأس إيطاليا

(إفي): يعاني لاعب يوفنتوس الإيطالي، الألماني سامي خضيرة من إصابة في عضلة السمانة بالساق اليسرى حيث سيغيب أسبوعين عن الملاعب الأمر الذي ربما يحرمه من اللحاق بنهائي كأس إيطاليا أمام إيه سي ميلان في 21 من الشهر الجاري.

وقال يوفنتوس في بيان على موقعه الالكتروني:"الفحوصات التشخيصية التي خضع لها خضيرة أثبتت تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى. اللاعب لن يكون متاحا في آخر جولتين من الدوري".

وأضاف النادي "مسألة قدرة اللاعب على المشاركة في نهائي كأس إيطاليا سيتم تحديدها خلال الأيام المقبلة، وفقا لاستجابته للعلاج وفحوصات أخرى سيخضع لها".

يشار إلى أن إصابة اللاعب تأتي لتنضم لتلك التي تخص كلاوديو ماركيزيو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، والمشاكل العضلية التي يعاني منها كل من جيورجيو كيليني وألفارو موراتا.

وفي حال عدم لحاق خضيرة بالمباراة، سيلجأ مدرب الفريق ماسيمليانو أليجري للرهان على البرازيلي هرنانيس بصحبة الفرنسي بول بوجبا وأي من ستيفانو ستورارو والجابوني ماريو ليمينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع