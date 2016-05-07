سامي خضيرة قد لا يلحق بنهائي كأس إيطاليا

(إفي): يعاني لاعب يوفنتوس الإيطالي، الألماني سامي خضيرة من إصابة في عضلة السمانة بالساق اليسرى حيث سيغيب أسبوعين عن الملاعب الأمر الذي ربما يحرمه من اللحاق بنهائي كأس إيطاليا أمام إيه سي ميلان في 21 من الشهر الجاري.

وقال يوفنتوس في بيان على موقعه الالكتروني:"الفحوصات التشخيصية التي خضع لها خضيرة أثبتت تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى. اللاعب لن يكون متاحا في آخر جولتين من الدوري".

وأضاف النادي "مسألة قدرة اللاعب على المشاركة في نهائي كأس إيطاليا سيتم تحديدها خلال الأيام المقبلة، وفقا لاستجابته للعلاج وفحوصات أخرى سيخضع لها".

يشار إلى أن إصابة اللاعب تأتي لتنضم لتلك التي تخص كلاوديو ماركيزيو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، والمشاكل العضلية التي يعاني منها كل من جيورجيو كيليني وألفارو موراتا.

وفي حال عدم لحاق خضيرة بالمباراة، سيلجأ مدرب الفريق ماسيمليانو أليجري للرهان على البرازيلي هرنانيس بصحبة الفرنسي بول بوجبا وأي من ستيفانو ستورارو والجابوني ماريو ليمينا.