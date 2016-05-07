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مطار شرم الشيخ يستقبل 1700 سائح على متن 18 رحلة دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1700 سائح على متن 18 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1700 سائح على متن 18 رحلة دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم السبت 18رحلة دولية على متنها 1700 سائح من مختلف الجنسيات وغادر مطار شرم 2371 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

قال العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء إن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 13% والمحافظة 14% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 7 رحلات دولية طيران على متنها 989 سائحا من مختلف الجنسيات و11 رحلة داخلية على متنها 711سائحا مصريا بإجمالى 1700سائح، وغادر مطار شرم الشيخ 2371 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.


>المحافظة مطار شرم الشيخ يستقبل 2583 سائحا على متن 27 رحلة دولية
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