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الزمالك يسعى لتقليص الفارق مع الأهلي أمام غزل المحلة «الهابط»

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الزمالك يسعى لتقليص الفارق مع الأهلي أمام غزل المحلة «الهابط» الزمالك يسعى لتقليص الفارق مع الأهلي أمام غزل المحلة «الهابط»

الزمالك وغزل المحلة – أرشيفية

يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك، اليوم السبت، نظيره غزل المحلة، في إطار مباريات الأسبوع 27 في الدوري العام، فى تمام السادسة إلا ربع، على ملعب بتروسبورت.

ويدخل الزمالك المباراة، محتلًا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن النادي الأهلي المتصدر، وواضعًا عينه على الـ 3 نقاط للإستمرار فى المنافسة على البطولة، التي حمل لقبها الموسم الماضي.

ويسعى نادي الزمالك، إلى مواصلة النتائج الإيجابية، حيث فاز الفريق في آخر مبارتين، على حرس الحدود ثم طلائع الجيش بالترتيب.

فيما يدخل غزل المحلة المباراة بمعنويات هابطة، بعد هزيمة الفريق فى 3 مباريات وتعادله فى اثنتين، في آخر خمس مباريات بالدوري، وإحتلال الفريق المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط، وبفارق نقطة وحيدة عن حرس الحدود متذيل الترتيب.

ويذكر أن الفارس الأبيض، قد استطاع تحقيق الفوز فى 4 مباريات، وفاز غزل المحلة فى مباراة وحيدة، من آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين.

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