متحدثة الخارجية الروسية تخطب ود «جون كيرى» بقصيدة : «قلبه في موسكو»

خصصت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، قصيدة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري كشفت فيها عن مكنونات قلبه.

وجاء هذا الاستطراد العاطفي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لـ زاخاروفا، الجمعة 6 مارس، عندما كانت الدبلوماسية تعلق على كثافة الاتصالات الهاتفية بين كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف (التي بلغت مستوى غير مسبوق، إذ تحادث الوزيران هاتفيا 25 مرة منذ أوائل العام الجاري بالإضافة إلى عقد لقاءات شخصية عدة)، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية.

وتساءلت زاخاروفا قائلة: “لماذا نتلقى مثل هذا العدد من الاتصالات من واشنطن؟ وإنني أريد أن انتهز هذه الفرصة (علما بأن مؤتمرنا هذا يجري يوم الجمعة) لأتلو قصيدة معدلة لـ(الشاعر الإسكتلندي العظيم) روبرت برنز واسمها “قلبي في المرتفعات (My heart is in the Highlands)” .

وتلت زاخاروفا قصيدتها الجديدة باللغتين الروسية والانجليزية، وجاء فيها:

قلبه في موسكو من الآن فصاعدا

قلبه في موسكو حيث الدب الروسي

وفي أحلامه لا يلاحق الدب الأمريكي بل ينجذب إلى الكرملين

قلب جون في موسكو مهما يكن بيته.

ومن ثم أخذت زاخاروفا الموضوع مأخذ الجد، وأكدت أن كثافة الاتصالات بين لافروف وكيري ترتبط بجدول أعمال المشاورات الروسية-الأمريكية والذي يتضمن قضايا ذات أهمية عالمية لا يمكن حلها إلا بمشاركة روسيا، ومنها تسوية الأزمة في سوريا والوضع في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب الدولي.