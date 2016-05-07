وصول 33 ألف طن جازولين إلى ميناء الإسكندرية

وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة "لكى ليدى" وتحمل شحنة جازولين تزن 33 ألف طن.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن الشحنة قادمة من إيطاليا، وتم تفريغها بعد إنهاء الإجراءات الجمركية، تمهيدا لفحصها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات وضخها وتعبئتها.

وأكد سير حركة تداول الحاويات والبضائع داخل الميناء بصورة طبيعية مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بالإدارات المختلفة.

وصول 181 ألف طن قمح وذرة و62 أخرى جازولين وسولار إلى ميناء الإسكندرية

>

>