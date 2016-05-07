اليوم.. وزير النقل يتفقد كوبرى القصاصين بالإسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه من المقرر قيام الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، بزيارة للإسماعيلية اليوم السبت لتفقد كوبرى القصاصين الجديد لمتابعة تنفيذ أعماله.

وسوف يقوم الوزير اليوم السبت بزيارة محافظة دمياط عقب تفقد كوبرى القصاصين الجديد لتفقد ميناء دمياط، ويطلع على أعمال التطوير بالمجرى الملاحى للميناء والخط الملاحى الخاص بنقل البضائع من ميناء دمياط عبر نهر النيل، وكذلك نقلها عبر السكة الحديد.

ويستعرض وزير النقل خلال جولته مع قيادات الميناء آخر الإجراءات التى اتخذتها هيئة الميناء، لطرح محطة الحاويات الجديدة التى سيجرى تنفيذها بالميناء بعد فسخ التعاقد مع شركة ديبكو لتعثرها.

وزير النقل يتفقد اليوم ميناء دمياط وخط نقل البضائع عبر النيل والسكة الحديد

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