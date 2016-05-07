أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. وزير النقل يتفقد كوبرى القصاصين بالإسماعيلية

Google+ Print
اليوم.. وزير النقل يتفقد كوبرى القصاصين بالإسماعيلية اليوم.. وزير النقل يتفقد كوبرى القصاصين بالإسماعيلية
أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه من المقرر قيام الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، بزيارة للإسماعيلية اليوم السبت لتفقد كوبرى القصاصين الجديد لمتابعة تنفيذ أعماله.

وسوف يقوم الوزير اليوم السبت بزيارة محافظة دمياط عقب تفقد كوبرى القصاصين الجديد لتفقد ميناء دمياط، ويطلع على أعمال التطوير بالمجرى الملاحى للميناء والخط الملاحى الخاص بنقل البضائع من ميناء دمياط عبر نهر النيل، وكذلك نقلها عبر السكة الحديد.

ويستعرض وزير النقل خلال جولته مع قيادات الميناء آخر الإجراءات التى اتخذتها هيئة الميناء، لطرح محطة الحاويات الجديدة التى سيجرى تنفيذها بالميناء بعد فسخ التعاقد مع شركة ديبكو لتعثرها.


>وزير النقل يتفقد اليوم ميناء دمياط وخط نقل البضائع عبر النيل والسكة الحديد
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365