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القبض على سائق لاتهامه بالاعتداء الجنسى على خادمة كينية فى مصر الجديدة

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القبض على سائق لاتهامه بالاعتداء الجنسى على خادمة كينية فى مصر الجديدة القبض على سائق لاتهامه بالاعتداء الجنسى على خادمة كينية فى مصر الجديدة
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، لاتهامه بالاعتداء جنسياً على خادمة تحمل الجنسية الكينية بمنطقة الجديدة بالإكراه، أثناء تواجدها فى محل عملها بفيلا رجل أعمال، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من "إيما. ك. س"، كينية الجنسية، 25 سنة خادمة ومقيمة محل عملها بفيلا بمنطقة مصر الجديدة، أفادت فيه بتضررها من "أيمن. ن. ف" 24 سنة سائق بالتعدى عليها جنسياً بالإكراه، خلال تواجدها فى محل عملها.

على الفور تم إخطار اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، الذى أمر بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، وبتكثيف التحريات من قبل ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تأكدت صحة الواقعة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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