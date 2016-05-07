القبض على 8 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مركز شرطة سوهاج، برئاسة الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز عقب بلاغ من أهالى نجع القراقرى التابع لقرية أولاد ‏عزاز دائرة المركز، عن قيام عامل بالحفر والتنقيب عن الأثار بمسكنه وبرفقته آخرين، حيث تم ضبطهم وأدوات الحفر.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج، يفيد قيام عامل بالحفروالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، وتبين قيام "مصطفى . م . ح . أ" 28 سنة عامل ويقيم نجع النجار دائرة المركز ‏بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله، وتم ضبطه وبصحبته رمضان محمود محمد البل 42 سنة‏، ومحمد خلف محمد يوسف 31 سنة عامل، وجمال أحمد الدسوقـى 33 سنة حاصل على دبلوم ثانوى صناعى، وصلاح كمال إسماعيل محمد 30 سنة عامل ويقيمون دائرة مركز المراغة، وأمير حنفى توفيق جمعة 30 سنة، أمين مرافق زراعية ويقيم نجع النجار – دائرة ‏المركز‏، وأحمد جمال السيد حميد 19 سنة طالب ويقيم بناحية أولاد عزاز – دائرة المركز، والسيد جمال السيد حميد 25 سنة عامل ويقيم نجع القرقراة دائرة المركز.

‏كما عثر على حفرة بقطر 2 متر وبعمق 10 أمتار وقطعة من الجريد مثبت بها آيات قرآنية ‏وكمية من البخور، وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب، تم التحفظ على المضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2883 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

حشرات وإهمال داخل غرفة بيانات جرجا سوهاج يثير غضب المواطنين

>

>