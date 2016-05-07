أمن القليوبية يضبط 273 طن أقماح مهربة من الشرقية

تمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط 273 طن أقماح مهربة من محافظة الشرقية إلى القليوبية، وتلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى ورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية، مفادها تهريب محصول القمح عبر منافذ المديرية، فتمكنت حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية التموين بالقليوبية، بالكمين الحدودى بشبلنجة دائرة مركز بنها مع محافظة الشرقية، من ضبط "سيارة نقل منوفية قيادة "أحمد. م" 28 سنة سائق ومقيم تلا – منوفية ومحملة بـ60 طنا، وسيارة بقيادة "محمود. ا" 26 سنة سائق ومقيم منيا القمح شرقية ومحمل عليها 1 طن، والسيارة قيادة "السيد. م" 35 سنة سائق ومقيم تلا – منوفية ومحمل عليها حوالى 60 طنا.

كما تم ضبط السيارة قيادة "وليد. ن" 35 سنة سائق ومقيم شبين الكوم – منوفية ومحمل عليها حوالى 60 طنا، والسيارة قيادة "محمود. م" 35 سنة سائق ومقيم بأشمون - منوفية محمل عليها حوالى 20 طن، والسيارة قيادة "محمود. م" 35 سنة سائق ومقيم تلا- منوفية ومحمل عليها حوالى 60 طنا بإجمالى مضبوطات 273 طن أقماح محلية.

بسؤال قائدى السيارات قرروا بأنهم كانوا فى طريقهم من محافظة الشرقية إلى القليوبية لتوريد الأقماح المضبوطة، تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمطحن بنها التابع لشركه مطاحن وسط وغرب الدلتا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4050 إدارى مركز بنها لسنة 2016م وجار العرض على النيابة.

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