أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق التهم 6 أحواش ومنازل فى جرجا بسوهاج

Google+ Print
السيطرة على حريق التهم 6 أحواش ومنازل فى جرجا بسوهاج السيطرة على حريق التهم 6 أحواش ومنازل فى جرجا بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بناحية نجع أحمد عبد النعيم بنجوع بندار دائرة مركز جرجا بــ 6 منازل وأحواش دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل والأحواش بمركز جرجا جنوب المحافظة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب بنشوب الحريق بمنازل وأحواش أحمد محمود دياب حسين 73 سنة مزارع، جمال عاكف أحمد 62 سنة مزارع، عبد الرؤوف عاكف أحمد محمد 45 سنة عامل، جابر محمود مرسى يعمل بالخارج، جبريل محمود مرسى يعمل بالخارج، فتحى محمود مرسى يعمل بالخارج ، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة ‏الكهربائية وكمية من الأخشاب والبوص والغلال.

وبسؤال المتضررين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1494 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.


>- صحافة المواطن.. بالفيديو: اندلاع حريق بمنزلين وإصابة طفلين بسوهاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»