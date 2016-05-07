السيطرة على حريق التهم 6 أحواش ومنازل فى جرجا بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بناحية نجع أحمد عبد النعيم بنجوع بندار دائرة مركز جرجا بــ 6 منازل وأحواش دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل والأحواش بمركز جرجا جنوب المحافظة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب بنشوب الحريق بمنازل وأحواش أحمد محمود دياب حسين 73 سنة مزارع، جمال عاكف أحمد 62 سنة مزارع، عبد الرؤوف عاكف أحمد محمد 45 سنة عامل، جابر محمود مرسى يعمل بالخارج، جبريل محمود مرسى يعمل بالخارج، فتحى محمود مرسى يعمل بالخارج ، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة ‏الكهربائية وكمية من الأخشاب والبوص والغلال.

وبسؤال المتضررين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1494 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

- صحافة المواطن.. بالفيديو: اندلاع حريق بمنزلين وإصابة طفلين بسوهاج

>