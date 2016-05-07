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رحيل فنان الرسوم المتحركة البلجيكي رونيه هوسمان عن 80 عامًا

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رحيل فنان الرسوم المتحركة البلجيكي رونيه هوسمان عن 80 عامًا رحيل فنان الرسوم المتحركة البلجيكي رونيه هوسمان عن 80 عامًا

فقدت الغابات البلجيكية حاميها الرسام البلجيكي رونيه هوسمان عن عمر ناهز 80 عاما والذي كان يعيش في وسط حيوانات الغابة التي نقلها في رسوماته المتحركة وأسعد بها الأطفال الذين يعرفونه جيدا.

وكان رونيه هوسمان قد ولد في 1936 وعاش فترة من طفولته مع والده في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ثم عاد مرة أخرى إلى موطنه الأصلي في بلجيكا وعمل رسام إعلانات في جريدة, وفي 1953 تقابل مع الشاعر ريمون ماشورو الذي عرفه على فن التاسع “فن الرسوم المتحركة” ورسم سلسلة من تلك الرسوم الحيوانية.

وفي 1957 اخترع شخصية سبيرو وهو طفل صغير من ما قبل التاريخ والذي يتقابل مع صديقته زونى ونشر مغامراتها في العديد من الألبومات وفي 1986 شخصية لاينا وتبعها سلسة من ألبوماته عن الساحرة وفي 1999 حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان الرسوم  المتحركة بوم دى بلو وفي 2008 افتتح مع زوجته دار نشر الرسوم المتحركة.

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