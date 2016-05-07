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السيطرة علي حريق نشب في 6 منازل بمركز جرجا في سوهاج‎

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السيطرة علي حريق نشب في 6 منازل بمركز جرجا في سوهاج‎ السيطرة علي حريق نشب في 6 منازل بمركز جرجا في سوهاج‎

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق نشب بـ 6 منازل بنجوع بندار دائرة مركز جرجا .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بناحية نجع أحمد عبد النعيم بنجوع بندار دائرة المركز ، وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الي الموقع .

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنازل وأحواش ملك كل من «أحمد محمود دياب حسين سن 73 مزارع ، وجمال عاكف أحمد سن 62 مزارع ، وعبد الرؤوف عاكف أحمد محمد سن 45 عامل، وجابر محمود مرسي (يعمل بالخارج )، وجبريل محمود مرسي (يعمل بالخارج) ، وفتحي محمود مرسي (يعمل بالخارج) ، ويقيمون بذات الناحية، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد ، وإنحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية ، والأجهزة الكهربائية وكمية من الأخشاب والبوص والغلال .

وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ، نافين أي شبهة جنائية.

وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعــــة .

وتم تحرير محضر رقم 1494 – إداري المركز لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة العامة .

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