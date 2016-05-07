انتبه.. 6 أسباب للهالات السوداء أبرزها الشمس والحساسية

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأسباب التى تؤدى إلى حدوث الهالات السوداء تحدت العينين والتى تتضمن الآتى:

1- الجينات: فى بعض الأحيان وجدت الأبحاث أن العامل الوراثى له تأثير على الإصابة بالهالات السوداء.

2- الحساسية: من المعروف أن الحساسية تسبب تمددا فى الأوعية الدموية فى الجسم، ومنها حول العينين وينتج عنها أرق حول العينين، لأن تمدد الأوعية الدموية تؤدى إلى ظهور هالات سوداء تحت العينين.

3- الإكزيما: من الممكن أن تسبب الكثير من الحكة والاحمرار، وفى حالة تضرر المنطقة المحيطة بالعينين ينتج عنها الحكة المستمرة وفرك فى الجلد، مما تؤدى إلى قتامه اللون فى هذه المنطقة.

4- الاستخدام الدائم للمكياج: لأن وجود المكياج لساعات طويلة من الممكن أن يؤثر على الجلد تحت العينين، مما تسبب الهالات السوداء، كما أن نوعية المكياج تلعب دورا رئيسيا.

5- الأوردة أو العروق: هناك مجموعة من العروق الزرقاء الصغيرة حول العينين فى بعض الناس تكون أكثر بروزا للخارج، مما يجعل هذه المنطقة أكثر قتامة.

6- الشمس: قضاء الكثير من الوقت فى الشمس بدون وضع المستحضرات الواقية من الشمس يسبب هالات سوداء تحت العينين والجلد وحول الرقبة، لأنها من المناطق الحساسة والرقيقة التى تتأثر بسرعة جدا.

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