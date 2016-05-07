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اليوم.. "الكبد المصرى" تعلن 10 قرى خالية من فيروس "سى"

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اليوم.. "الكبد المصرى" تعلن 10 قرى خالية من فيروس "سى" اليوم.. "الكبد المصرى" تعلن 10 قرى خالية من فيروس "سى"
تنظم مؤسسة الكبد المصرى احتفالية كبرى للإعلان عن أول 10 قرى خالية من فيروس سى، اليوم بأحد الفنادق بالقاهرة.

وقال الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن هذه الاحتفالية تأتى تحقيقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون مريض بفيروس سى سنويا.

وأشار شيحة إلى أن الاحتفالية تنطلق الساعة 11 صباحًا ويحضرها لفيف من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة والإعلاميين والرياضيين وكبار أطباء الكبد وممثلى المجتمع المدنى.

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