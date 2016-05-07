القبض على نمساوى متشدد لطخ مئذنة مسجد تحت الإنشاء بدماء خنازير

أعلنت الشرطة النمسوية أمس الجمعة، أنها ألقت القبض على رجل نمسوي بتهمة وضع رأسي خنزيرين في موقع بناء مركز ثقافي إسلامي ومسجد في مدينة جراتس، في جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة ليو جوزيفوس: “وضع رأسا خنزيرين في موقع البناء ولطخ المئذنة بالدماء”. وأضاف أن الرجل نمسوي يبلغ من العمر (46 عاماً).

وأعلنت وزارة الداخلية الشهر الماضي، أن الحوادث المتطرفة والعنصرية ارتفعت بنسبة 54% في العام 2015، وتراوحت بين التخريب والاعتداءات إلى تأجيج الكراهية ضد الأجانب.

واستقبلت النمسا 90 ألف طالب لجوء في عام 2015، ما يجعلها ثاني أكبر بلد يستقبل لاجئين في الإتحاد الأوروبي، في حين أن نحو 10 أضعاف هذا العدد مر عبر أراضيها.

ودفع تدفق اللاجئين وعدد من الاعتداءات الجنسية التي نسبت إليهم، الحكومة إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً في شأن الهجرة، وعزز قوة حزب الحرية اليميني المتطرف.