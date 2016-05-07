طفلة «بدون يدين» تفوز بمسابقة لجمال الخط

تمكنت الطفلة أنايا إليك من ولاية فيرجينيا الأمريكية من الفوز بمسابقة لجمال الخط رغم أنها مبتورة الكفين.

ولا تستخدم أنايا كفاً صناعية للكتابة لكنها تقف لتحصل على زاوية رؤية أفضل ثم تضع القلم بين ذراعيها وتبدأ الكتابة بخط رائع، تصفه معلمتها في القرية بأنه يشكل إلهاماً للجميع، وتقول: “أنايا لا تترك عائقاً يقف بينها وبين فعل ما تحب”، بحسب ما نقلته “بي بي سي”.

وتمكنت أنايا من التغلب على 50 متسابقاً ومتسابقة للفوز بجائزة أفضل خط في الولايات المتحدة على مستوى ذوي الإعاقة.

وقالت كاثلين رايت مديرة المسابقة، إن خط أنايا يمكن مقارنته بخط شخص يمتلك كفين عاديتين