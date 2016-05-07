لجان البرلمان تجتمع اليوم لوضع خطة مد أعمال دور الانعقاد الأول حتى أغسطس

تعقد 3 لجان نوعية بمجلس النواب اجتماعات على مدار اليوم السبت ، لوضع خطط عملهم خلال دور الانعقاد الأول للمجلس.

وتعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، اجتماعاً ظهر اليوم، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، وكذلك الوضع بالنسبة للجنة الزراعة التى ستعقد اجتماعاً اليوم السبت، لوضع خطة العمل، كما تعقد لجنة الصحة اجتماعاً اليوم لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول.

فيما تعقد لجنة حقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع، لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، بدءاً من غدا الأحد.

لجان البرلمان تجتمع السبت لوضع خطة مد أعمال دور الانعقاد الأول حتى أغسطس

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