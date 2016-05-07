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وزير التموين: مصر محور لوجستى وتجارى ولديها فرص استثمارية كبيرة

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وزير التموين: مصر محور لوجستى وتجارى ولديها فرص استثمارية كبيرة وزير التموين: مصر محور لوجستى وتجارى ولديها فرص استثمارية كبيرة
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أن لديها فرص استثمارية كبيرة وميزات تنافسية من طاقة بشرية هائلة وموقع جغرافى متميز جاذب للاستثمار، وهى محور لوجستى وتجارى وصناعى عالمى ولديها الكثير من الاتفاقيات مع معظم الدول العالمية فى مجال التجارة العالمية وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والخليج العربى مما يجعلها سوقا لحوالى مليار و600 مليون نسمة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية وعدد من الشركات الأمريكية الكبرى وحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مصر تشهد تطورا اقتصاديا فى مجال التجارة الداخلية والخارجية وأنه ليس هناك فصل بين تنمية التجارة والتنمية المستدامة حيث تم البدء فى عمل تجهيزات للبنية التحتية والتشريعية لخلق مناخ جاذب للاستثمار.


>- وزيرا التموين والتخطيط يعرضان نجاح تجربة مصر فى منظومة الخبز والحماية الاجتماعية بالبنك الدولى.. خالد حنفى لليوم للسابع: طوابير الخبر أصبحت تاريخ وطرح 100 سلعة ضمن فارق نقاط الخبز بـ500 مليون
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مصر 365

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