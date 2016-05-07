محافظ دمياط:النيابة تحقق فى 700 ملف فساد إدارى وإهمال و7 قضايا رشوة

أكد محافظ دمياط إسماعيل عبد الحميد، أنه تم إحالة 7 قضايا فساد ورشاوى إلى النيابة العامة وهى قيد التحقيقات أبرزها قضية رشوة بإدارة مواقف دمياط ،كما تم إحالة ما يقرب من 700 ملف إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها، بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة وعدد من الجهات الحكومية.

وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الحميد، أنه عيد دمياط القومى المقرر له 8 مايو الجارى سيشهد افتتاح عدة مشروعات حيوية بمختلف القطاعات، منها تطوير المستشفيات والوحدات الصحية،بخلاف مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب.

>وأشار المحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إلى أنه فى مجال مشروعات الرصف يتم تنفيذ عدة مشروعات، منها تخصيص 171 مليون جنيه للرصف وشراء 500 صندوق قمامة، والبدء فعليا فى إنشاء مدينة الأثاث بدمياط على مساحة 331فدان، كما سيتم الإعلان عن الحجز بالمدينة من خلال شروط سيتم الإعلان عنها قريبا وذلك لحجز الورش والمصانع الصغيرة.

بالفيديو.. محافظ دمياط: نستعد للعيد القومى بمشروعات فى جميع المجالات

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