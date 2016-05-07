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وول ستريت: واشنطن أرسلت قوات إلى اليمن لمواجهة القاعدة

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وول ستريت: واشنطن أرسلت قوات إلى اليمن لمواجهة القاعدة وول ستريت: واشنطن أرسلت قوات إلى اليمن لمواجهة القاعدة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم عن مسئولين عسكريين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة أرسلت فريقا صغيرا من قوات العمليات الخاصة إلى اليمن لتوفير التدريب والمشورة لقوات التحالف العربى للتصدى لتنظيم القاعدة هناك.

وأضاف المسئولون العسكريون أن فريقا مكونا من اكثر من عشرة أفراد من قوات العمليات الخاصة يوجد حاليا على الارض فى اليمن لدعم قوات التحالف العربى فى مواجهة تنظيم القاعدة.

وأشاروا إلى أنه تم نشر الجنود الامريكيين منذ نحو اسبوعين حيث ساعدوا قوات التحالف العربى فى استعادة مدينة المُكلا الواقعة على الساحل الجنوبى لليمن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس أن الولايات المتحدة شنت اربع غارات جوية ضد تنظيم القاعدة منذ 23 ابريل الماضى مما اسفر عن مقتل وإصابة احد عشر من عناصر التنظيم الإرهابى.

وأوضح ديفيس أن وزارة الدفاع الامريكية توفر دعما إضافيا للعمليات فى اليمن من بينها معلومات استخبارية وقدرات مراقبة واستطلاع جوية.

ونقلت الصحيفة عن ديفيس قوله أن تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية لا يزال يمثل تهديدا كبيرا للمنطقة والولايات المتحدة مشيرا إلى أن القاعدة تستغل الاضطرابات فى اليمن لتوفير ملاذ آمن لعناصر التنظيم للتخطيط لشن هجمات مستقبلية ضد الولايات المتحدة ومصالحها. وكانت الولايات المتحدة قد اغلقت سفارتها فى العاصمة اليمنية صنعاء فى فبراير 2015.
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