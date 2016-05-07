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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري

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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري

مطار برج العرب

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة أحمد خالد، محاولتي تهريب كمية من النقد المصري ، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح اليوم السبت، إن مأمور الحركة مصطفى حسين اشتبه في أحد الركاب المسافرين إلى دولة الإمارات ، وبتفتيشه تم العثور على 300ر237 ألف جنيه مخبأة داخل علب فول محكمة الغلق ، فيما اشتبه رئيس الوردية أحمد البنا في راكب مسافر إلى الكويت ، وبتفتيشه وجد معه 160 ألف جنيه.

وقرر أبوالعلا محمد مدير عام جمارك مطار برج العرب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.

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