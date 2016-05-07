جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة أحمد خالد، محاولتي تهريب كمية من النقد المصري ، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح اليوم السبت، إن مأمور الحركة مصطفى حسين اشتبه في أحد الركاب المسافرين إلى دولة الإمارات ، وبتفتيشه تم العثور على 300ر237 ألف جنيه مخبأة داخل علب فول محكمة الغلق ، فيما اشتبه رئيس الوردية أحمد البنا في راكب مسافر إلى الكويت ، وبتفتيشه وجد معه 160 ألف جنيه.

وقرر أبوالعلا محمد مدير عام جمارك مطار برج العرب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.