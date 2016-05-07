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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين على خانيونس جنوب قطاع غزة

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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين على خانيونس جنوب قطاع غزة الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين على خانيونس جنوب قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم (السبت) غارتين على محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية،  أن الغارة الأولى استهدفت أرضا زراعية بمنطقة الزنة شرق خانيونس والثانية استهدفت أرضا خالية بين منطقتي الفخاري وعبسان الجديدة جنوب شرق خانيونس .

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية والمروحية تحلق بكثافة في اجواء متفرقة من قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت مساء أمس الجمعة أن قذيفة هاون سقطت في المجلس الاقليمي “اشكول” المحاذي للحدود مع قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

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