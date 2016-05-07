اليوم.. "احنا فى ضهرك" حملة لحماية العمود الفقرى لطفلك من "شنطة المدرسة"

تنظم حملة "احنا فى ضهرك" لقاء للتوعية بمشاكل العمود الفقرى للأطفال، اليوم السبت الـ7 من مايو، وندوة للتوعية بمخاطر حمل حقيبة المدرسة وكيفية شرائها بشكل سليم.

وقال الدكتور يسرى الحميلى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى: "تهدف المبادرة إلى التوعية بمشاكل العمود الفقرى خصوصا للأطفال، والذين يعانون من تشوهات خطيرة فى العمود الفقرى بسبب حقيبة المدرسة".

وأضاف د. يسرى: "نهدف إلى التعريف بأحدث التقنيات للتدخلات الجراحية المحدودة فى علاج مرضى حالات جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى والتخصصات الأخرى، كما نقدم مجموعة من الحلول البديلة، خاصة للأشخاص الذين يتطلب طبيعة عملهم الجلوس فترات طويلة والبقاء أمام أجهزة الكمبيوتر ويتأثر عمودهم الفقرى".

ويشارك فى المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد لطفى رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بقصر العينى، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود أستاذ الأشعة التداخلية، والمبادرة برعاية وزير الشباب والرياضة السابق العامرى فاروق، وسيتم تكريم عدد من الأبطال الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى حضور عدد من الإعلاميين والرياضيين.

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