87%من القراء يستبعدون استجابة الدولة لمطالب الجمعية العمومية للصحفيين

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع استجابة الدولة لمطالب الجمعية العمومية للصحفيين، استبعد غالبية القراء استجابة الدولة لمطالب الجمعية العمومية للصحفيين.

واستبعد 87% من القراء استجابة الدولة لمطالب الجمعية العمومية للصحفيين، بينما توقع 11% من القراء استجابة الدولة لمطالب الجمعية العمومية للصحفيين، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

مجلس نقابة الصحفيين يجتمع اليوم مع أعضائه النواب لتنفيذ قرارات "العمومية"

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