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ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة

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ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة
ألقت مباحث شرطة و التجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية المغشوشة و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه العامه التحقيق.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب محل لتجارة الاجهزة الكهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدما خامات رديئة و مقلدة والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها و مقلدة للشركات الكبرى ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور تم ضبط صاحب المحل و بمداهمة المكان المتحرى عنه تم ضبط 886 قطعة ادوات كهربائية مجهولة المصدر، ، تم تحرير المحضر اللازم .


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مصر 365

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