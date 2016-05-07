اليوم.. محاكمة المنسق العام لحركة 6 إبريل بتهمة الإرهاب

تنظر محكمة جنح مستأنف المرج، اليوم السبت، محاكمة عمرو على، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، لاتهامه بالإضرار بأمن البلاد، والتحريض على أعمال العنف والإرهاب.

يواجه "عمرو على" المحبوس منذ 23 سبتمبر 2015 على ذمة القضية رقم 4549 لـسنة 2015 إدارى المرج، 6 اتهامات من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها "حركة 6 إبريل" واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد، والتحريض على تخريب المنشآت العامة والخاصة، ونشر أخبار كاذبة للإضرار بالأمن القومى.

وبتاريخ 29 فبراير الماضى، أصدرت محكمة جنح المرج، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، حكما بمعاقبةعمرو على، و4 آخرين هاربين، بالسجن 3 سنوات، وتقدمت هيئة الدفاع بالاستئناف الصادر قرار تأجيله اليوم.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منسق حركة شباب 6 إبريل "عمرو على"، بتاريخ 23 سبتمبر 2015 عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التى قررت أحالته للمحاكمة.

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