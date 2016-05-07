الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار جنوبا.. والعظمى فى القاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى المتر ونصف، والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

>الإسكندرية 18 25

>مطروح 16 25

>بورسعيد 18 24

>دمياط 18 24

>بلطيم 18 24

>الإسماعيلية 18 31

>السويس 18 31

>العريش 16 25

>نخل 13 27

>طابا 13 28

>الطور 23 27

>مرسى علم 22 32

>الغردقة 21 31

>شرم الشيخ 23 31

>رفح 15 24

>كاترين 11 25

>سيوة 15 31

>المنيا 17 31

>الفيوم 17 31

>رأس سدر 19 31

>أبوسمبل 24 36

>وسط الدلتا 19 29

>أسيوط 18 31

>سوهاج 21 32

>الأقصر 22 37

>أسوان 24 37

>شلاتين 24 34

>حلايب 25 32

>الوادى الجديد 21 34

>قنا 23 34

>نويبع 23 29

>السلوم 13 26

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