للمدخنين.. وصفات طبيعية من المطبخ لإزالة السموم من الرئتين

التدخين من العادات السلبية التى يتبعها الكثيرون، والتى ينتج عنها العديد من الآثار الجانبية التى تؤثر على الصحة والرئتين، والتى من الممكن التغلب على آثارها الضارة من خلال وصفة طبيعية من المنزل.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن الآثار الجانبية للتدخين يمكن أن تؤدى إلى التعب والسعال والسل أو الإصابة بسرطان الرئة، وأيضا هناك آثار جانبية نفسية ناتجة عن محاولة الشخص فى الإقلاع عن التدخين مثل الاكتئاب والقلق.

وأضاف التقرير أن رئتى المدخن قد تتراكم بهما طبقة من البلاك والسموم من استنشاق دخان السجائر، مما ينتج عنه اضطرابات فى التنفس وسرطان الرئة.

ويقدم التقرير وصفة طبيعية لطرد السموم من الرئتين، وذلك باستخدام مكونات طبيعية من المطبخ تتضمن الآتى: (بضع قطع طازجة من الزنجبيل - 2 ملعقة كبيرة من الكركم - عدد قليل من فصوص الثوم - 2 ملعقة كبيرة من السكر)، ثم يتم مزج الزنجبيل والكركم والثوم معا وخلطهما جيدا معا، ويضاف السكر لإعطاء مذاق حلو من أجل القضاء نهائيا على القطران فى الرئتين وإزالة السموم المتراكمة، وبالتى يتم تعزيز صحة الرئتين.

وتابع التقرير أن طريقة التحضير لهذا الخليط تتم عن طريق تسخين بعض الماء فى إناء ثم يتم إضافة المكونات المقترحة إلى الماء، ويتم تركها تغلى لمدة 15 دقيقة، وتوضع فى إناء زجاجى لفترة من الوقت لتبرد، ويشرب من هذا الخليط ملعقتان صباحا ومساء على معدة فارغة، على الأقل لمدة شهرين بانتظام.

وأضاف التقرير أن هذه الوصفة تعمل على تعزيز الصحة، كما أنها تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات الناتجة عن السموم، مما يقلل اضطرابات الجهاز التنفسى والسعال.

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