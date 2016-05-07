النطق بالحكم على مرسى و 10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" اليوم

تنطق الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

ونُظِرَت قضية التخابر مع قطر لأكثر من عام، وتداولتها المحكمة لمدة 13 شهرًا ونصف الشهر، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 92 جلسة، خُصِّصَت منها 34 جلسة لفض الأحراز التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى الجلسات السرية لنظر وثائق المهمة التى تمس الأمن القومى المصرى.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والسياسى، والدبلوماسى، والاقتصادى.