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على عبد العال يعود للقاهرة بعد مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأفريقى

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على عبد العال يعود للقاهرة بعد مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأفريقى على عبد العال يعود للقاهرة بعد مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأفريقى
وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من البرلمانى المصرى، بعد مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأفريقى التى عقدت بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا، والتى شهدت التصديق على استعادة عضويتها بعد غياب 3 سنوات، فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

وألقي رئيس البرلمان المصرى، كلمة مصر بعد استعادة عضويتها أمام الاتحاد الإفريقى، فى افتتاح أولى جلسات الدورة البرلمانية الجديدة ، أكد فيها علي الانتماء المصرى لإفريقيا، والدور الكبير الذى قامت تجاه دول القارة، سواء فى مرحلة التحرر من الاستعمار، أو فى مرحلة التنمية.

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مصر 365

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