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صندوق تطوير العشوائيات يجتمع غداً لأول مرة بعد إعادة تشكيله منذ 4 شهور

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صندوق تطوير العشوائيات يجتمع غداً لأول مرة بعد إعادة تشكيله منذ 4 شهور صندوق تطوير العشوائيات يجتمع غداً لأول مرة بعد إعادة تشكيله منذ 4 شهور
يعقد غداً الأحد صندوق تطوير المناطق العشوائية اجتماع مجلس إدارته الأول لعام 2016، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3163 لسنة 2015 منذ 4 شهور بإعادة تشكيله برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كلاً من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدرى والكهرباء والطاقة المتجددة والتضامن الإجتماعى والتنمية المحلية والتعاون الدولى والمالية ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات وخمسة من الخبراء وممثلى المجتمع المدنى.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه الأول الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع المناطق العشوائية للخمس أعوام القادمة فى الفترة من 2016-2021، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان.


>- تفاصيل 7 بروتوكولات وقعها صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق الغير آمنة
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>- صندوق تطوير العشوائيات: 26 ألف مواطن يعيشون فى مناطق داهمة الخطورة بالقاهرة.. "تحيا مصر" يقرر تحمل تكلفة المرحلة الثانية والثالثة من مشروع الأسمرات.. ومليار و600 مليون جنيه لإنشاء 12 ألف وحدة سكنية

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